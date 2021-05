Eisenstadt plant wieder Sommerevents

„Music in the City“ startet ab Juni in Eisenstadt. Veranstaltungsort sind die Schanigärten. Regionale Bands werden im Juni alle 14 Tage, im Juli jeden Donnerstag auftreten. Insgesamt sind im Laufe des Sommers zwölf Musikevents geplant, dazu kommen noch Open-Air-Kinovorführungen. Das „Silent Cinema“ – also Kino mit Kopfhörern – findet wieder beim Schloss Esterhazy statt.

Innenstadt soll belebt werden

Man verfolge mit „Music in the City & More“ mehrere Ziele, erklärt der Eisenstädter Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP): „Auf der einen Seite eben das gesellschaftliche Leben ermöglichen, auf der anderen Seite auch unsere Innenstadt – und vor allem auch die Gastronomie in der Innenstadt – unterstützen. Und möglich macht das eben ein gut durchdachtes, aber auch flexibles Konzept.“

ORF

Die Obfrau des Ausschusses für Kultur und Tourismus, Waltraud Bachmaier, appelliert an die Geschäftsleute in der Innenstadt, diese Events auch zu nutzen. „Ich lade wirklich alle Gastronomie- und Handelsbetriebe ein, mit eigenen Aktivitäten und Ideen mitzutun: geänderte Öffnungszeiten zum Beispiel, Sonderaktionen. Es gibt viele Möglichkeiten. Wir wollen die Leute in die Stadt bringen und wenn die Leute einmal hier sind, dann kaufen sie auch“, so Bachmaier.

Für die Gäste gilt nach jetzigem Stand noch die 3-G-Regel: Sie müssen also einen negativen Coronavirus-Status nachweisen und entweder getestet, geimpft oder genesen sein.