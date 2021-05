Burgenländer ist „Ö3ver des Jahres“

Nach einem schweren Motorradunfall in den 1990er-Jahren, bei dem ihm niemand Erste Hilfe leistet, schwor sich Hubertus Kimmel, selbst niemals ein Unfallopfer im Stich zu lassen. Er machte eine umfassende Erste-Hilfe-Ausbildung und wurde seitdem mehrmals zum Retter auf Österreichs Straßen – zum Beispiel bei einem Unfall mit zwei jungen Burschen.

Männer aus brennendem Auto gerettet

„Das war ein Auto, das hat es dreimal überschlagen und ist am Dach liegen geblieben und zwei junge Burschen sind drinnen gehangen in den Gurten und das Auto hat bereits gebrannt und ich bin hin und habe sie befreit und dann ist das Auto in Flammen hochgegangen“, so Kimmel.

ORF

Als Forstwirt legt Hubertus Kimmel rund 60.000 Kilometer pro Jahr zurück. Dabei hält er immer die Augen offen, um die Verkehrsredaktion über die Verkehrslage zu informieren. Wenn ein Unfall passiert, sollten wir alle helfen und nicht wegschauen, so sein Appell.

Bereits zum 19. Mal vergeben

Hitradio Ö3 verleiht zusammen mit dem Innenministerium und dem Verkehrsministerium zum bereits 19. Mal den Ö3-Verkehrsaward an die besten Melderinnen und Melder sowie Heldinnen und Helden des Jahres, in den sechs Kategorien – mehr dazu in Ö3-Verkehrsaward für mehr Verkehrssicherheit.