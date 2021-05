Lena Grabowski bei Schwimm-EM am Start

Das ÖSV-Team tritt ab Montag bei der EM in Budapest mit neun Frauen und zehn Männern an, darunter ist auch die Parndorferin Lena Grabwoski. Sie startet über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Rücken und möchte ihre persönlichen Bestzeiten bei der EM unterbieten. Die CoV-Regeln bei der EM seien sehr streng, sagt Grabowski. Man dürfe etwa nicht in die Halle, wenn man nicht selbst schwimmt.

Gut in Form

Zuletzt bereitete sich die 18-jährige Parndorferin mit weiteren ÖSV-Athletinnen und Athleten in der Türkei in einem speziellen Höhentrainingslager vor, daher stimme die Form vor der EM. „Ich empfinge meine Form als relativ gut momentan“, sagt Grabowksi. Die 18-Jährige ist über 200 Meter Rücken für die olympischen Spiele in Japan qualifiziert.