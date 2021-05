Überschwemmungen nach lokalem Unwetter

Die Feuerwehrleute hatten in Rumpersdorf alle Hände voll zu tun: Sie mussten bis zum Abend einige Keller auspumpen, Gebäude mit Sandsäcken sichern und vermurte Straßen und Gebäude vom Schlamm befreien. Insgesamt waren 30 Feuerwehrleute aus Rumpersdorf, Allersdorf, Rauriegel-Allersgraben, Weiden bei Rechnitz und Podgoria im Einsatz. Das Unwetter richtete erheblichen Schaden an.

Unwetter in Rumpersdorf (Video: Werner Bunyai)

Schlammlawine auf ungarischer Seite der Grenze

Auf ungarischer Seite der Grenze richtete das Unwetter in Peresznye beträchtlichen Schaden an. Eine Schlammlawine floss durch die Ortschaft. Die Feuerwehren waren bis spät in die Nacht damit beschäftigt, das Erdmaterial wegzutragen und die Straßen zu befreien.