Ein Todesfall und 14 Neuinfektionen

Ein 64-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist mit oder an Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der CoV-Todesfälle im Burgenland auf 334. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 21 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt um neun auf 235. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 36,3.

Zwölf positive Antigen-Schnelltests

In den sieben burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 583.282 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Freitag erhielten zwölf Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 95.413 Personen über das Land Burgenland, davon bekamen 25.915 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 121.328 Impfdosen verimpft.