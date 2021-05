Zurndorfer groß im Obstgeschäft

Alexander Thaller arbeitete bei einer Spedition und kam durch Zufall zum Obsthandel. Mittlerweile führt er das Unternehmen San Lucar als Familienbetrieb in Ebreichsdorf in Niederösterreich. Er beschäftigt 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich, dazu kommen noch Arbeitnehmer etwa in Spanien und Tunesien. Dort produziert er Obst und Gemüse in Eigenregie.

Umgang mit Mitarbeitern wichtiger Erfolgsfaktor

Seine Philosophie laute Klasse statt Masse, so Thaller. Man habe ein streng reglementiertes Handbuch, was Produktion, Umgang mit und die Bezahlung von Mitarbeitern betreffe. Darauf werde extrem geachtet, denn die Mitarbeiter seien die Basis eines guten Betriebs. „Umso besser unsere Leute sind, umso besser werden wir produzieren“, so Thaller.

140 Millionen Euro Umsatz

Der Unternehmer will seinen Kunden möglichst viel heimisches Obst und Gemüse anbieten. Grundsätzlich versuche man immer, wenn es etwas in Österreich gebe, auch österreichische Ware anzubieten, sagte Thaller. Er beliefert Supermärkte ebenso wie Greißler, betreibt Verkaufsstände und hat vor kurzem einen Werksverkauf in Ebreichsdorf gestartet. Außerdem produziert Thaller Direktfruchtsäfte und essfertige Obstsalate, die in erster Linie nach Deutschland sowie nach Tschechien und in die Slowakei exportiert werden. Im Vorjahr erwirtschaftete Thaller mit seinem Unternehmen San Lucar einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro.