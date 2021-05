Politik

BELIG-Sonderlandtag: Termin fixiert

Der burgenländische Landtag wird am kommenden Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über den Bericht des Landesrechnungshofes zur BELIG, der an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde, zu diskutieren. Das teilte Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung mit.