Neue Sportserie startet

Die zehnteilige Serie ist am Mittwoch von ORF Landesdirektor Werner Herics und Sportlandesrat Heinrich Dorner (SPÖ) vorgestellt worden. Gestaltet wird die Serie von der Sportredaktion des ORF Burgenland für TV, Radio und Internet. Vom talentierten Segelduo – bis hin zur eifrigen Tennisspielerin, oder zum jungen Wasserspringer – das harte Training und der Idealismus der heimischen Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler sollen belohnt werden.

„Die ganz jungen Sportler haben wir selten. Das ist eine Serie, wo wir sie vorstellen können und zeigen können, wie viel Zeit sie investieren und wie wichtig ihnen das auch ist. Normalerweise wenn man eine Berichterstattung macht, geht es um Zahlen, Daten, Fakten. In dieser Serie kann man zeigen, wie viel Herzblut drinnen steckt“, so Sportredakteurin Daniela Windisch. Es sei sicher auch als Motivation für die noch jüngeren Sportler gedacht, so Windisch.

ORF

Motivation für junge Sportler

Für Sportlandesrat Dorner erzielt die neue Sportserie mehrere positive Effekte. „Ich glaube, dass es der absolut richtige Zeitpunkt ist, diese Serie zu starten. Zum einen ist es diesen Zukunftshoffnungen im Sportland Burgenland eine Bühne zu geben – damit deren Karriere noch einen extra Schub bekommt. Zum anderen ist es eine Würdigung von den Vereinen und Verbänden hier im Burgenland. Es soll auch als Motivation für junge Sportler dienen, die lange Zeit keine Möglichkeit hatten ihren Sport auszuüben. Durch diese Beiträge erhoffen wir uns, dass die Jugendlichen auch dem Sport treu bleiben, ihn wieder aufnehmen und hier auch Anreize sehen, ihn professionell durchzuführen“, so Dorner.

Talente ins Rampenlicht rücken

„Wir wollen mit dieser Serie zeigen, dass wir im Burgenland sehr viele junge Nachwuchssportler haben, die ein Versprechen für die Zukunft darstellen. Für uns ist es auch wichtig, zu zeigen, was für ein Einsatz und wieviel Disziplin verlangt wird. Man sieht auch, dass das nicht nur ein Beitrag für die Gesundheit ist, sondern dass Sport allgemein etwas ist, das auch zur Persönlichkeitsbildung beiträgt“, sagte ORF-Landesdirektor Werner Herics.

Die neue Sport-Serie „Medaillenjagd – Burgenlands Sportstars von morgen“ startet ab Mittwoch nächster Woche, 19. Mai. Die zehn Folgen gibt es im Programm von Radio Burgenland, um 19.20 Uhr nach „Burgenland heute“ in ORF 2, sowie im Internet.