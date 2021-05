Parndorf: Standort für Bohmann-Verlag

Der Bohmann-Verlag produziert an die 80 verschiedene Fachmagazine und Zeitschriften. Von der kleinsten Auflage für Vereine bis hin zu Magazinen, die an viele Haushalten in ganz Österreich gehen, sagte Gerhard Milletich, der seit 18 Jahren Miteigentümer des Verlags ist. „Unser Hauptheft ist das ’Schau-Magazin", dass in einer Auflage von über 220.000 in Österreich erscheint und in Tageszeitungen beigelegt wird. Dann gibt es Wir haben das Gourmetmagazin ‚A la Carte‘ und weitere Auftragsprodukte. Wir haben auch ein Reisemagazin – die Palette ist sehr umfangreich“, so Milletich.

Milletich arbeitete ursprünglich im Bankensektor. Mittlerweile ist auch seine Tochter Bettina mit der Geschäftsleitung betraut, aber Gerhard Milletich denkt nicht ans aufhören.

ORF

Fünf Millionen Euro Investition

Der Großteil der Magazine und Zeitschriften ist für den ostösterreichischen Markt bestimmt – vor allem für Wien. Dort ist bis jetzt auch die Firmenzentrale. Aber in Parndorf errichtet Milletich nun eine Niederlassung und er erfüllt sich damit einen Wunsch. „Nachdem ich ein Parndorfer bin und immer in Wien tätig war, war es für mich wirklich ein Anliegen zurück zu den Wurzeln zu kommen und den Verlag hier sesshaft zu machen. Das gelingt mir glaube ich, indem wir im Laufe des heurigen Jahres mit einem gewissen Teil von Wien nach Parndorf ziehen – mit Redaktion, Grafik, Layout und Verkauf“, sagte Milletich.

ORF

Neues Firmengebäude vor Fertigstellung

Das neue Firmengebäude ist bereits vor der Fertigstellung. Schon bald sollen hier an die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Werk gehen. Für Milletich der jahrzehntelang nach Wien pendelte ist diese Investition ein Rückkehr. „Ich bin ein Burgenlandkroate und ich möchte im Burgenland sesshaft sein, auch mit dem Verlag. Das wollte ich schon immer so und das dürfte mir jetzt gelingen“ ,sagte Milletich. In Summe investiert Milletich in sein neues Verlagshaus in Parndorf rund fünf Millionen Euro. Bereits in wenigen Wochen soll hier der Betrieb aufgenommen werden.