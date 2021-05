Tödlicher Verkehrsunfall in Pinkafeld

Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw seitlich in den Straßengraben katapultiert wurde. Der Pkw-Lenker wurde dabei in seinem Waagen eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Der Lenker des Lkw erlitt bei dem Unfall einen Schock.

Fotostrecke mit 8 Bildern FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld FF Pinkafeld

Die B63 musste für die Dauer der Einsatzarbeiten gesperrt werden. Der Verkehr wurde lokal über eine Nebenstraße umgeleitet. Nach zwei Stunden, gegen 7.00 Uhr, konnte die Sperre wieder aufgehoben werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld, der Notarzt und die Polizei waren im Einsatz.