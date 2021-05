CoV-Schutzimpfung auch für Schwangere

Studienergebnisse zeigten, dass es bei der Impfung für Schwangere absolut keine Probleme gebe, so das Impfgremium. „Wir Gynäkologen freuen uns natürlich, dass nun auch die Schwangeren geimpft werden können. Natürlich muss dieses Statement vom Nationalen Impfgremium noch einmal von unserer Gesellschaft, der Österreichischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtsthilfe, geprüft werden. Aber insgesamt ist die Einstellung dazu sehr positiv“, so Lisa Bähr, Gynäkologin in Zemendorf. Marlene Neuwirth aus Draßburg ist im sechsten Monat schwanger: „Ich begrüße das auf jeden Fall, ja. Ich finde das super. Und ich würd mich schon impfen lassen, wenn ich die Möglichkeit habe, ja, gerne.“

ORF

Bähr: Schwangere besonders gefährdet

Schwangere gelten in Zeiten der Pandemie als besonders gefährdet, so Bähr: „15 Prozent der Erkrankten müssen doch damit rechnen, dass sie eine schwere bis sehr schwere Infektionserkrankung erleiden – das heißt stationäre Aufnahme oder intensivmedizinische Betreuung. Das Risiko bei Schwangeren ist zwei bis drei Mal höher als in der Vergleichsgruppe.“

„Man schaut halt einfach, man will sich schützen, man will das Kind schützen. Das ist unbewusst, dass man da einfach ein bisschen vorsichtiger ist“, so Neuwirth. Das Coronavirus beeinflusse aktuell die Kinderplanung, beobachtet die Gynäkologin. Ärgerlich seien hier Falschmeldungen, wonach die Impfung zur Unfruchtbarkeit führe: „Da möchte ich wirklich betonen, dass das ‚Fake News‘ sind. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass die Impfungen Unfruchtbarkeit hervorrufen“, so Bähr. Seitens des Landes heißt es, dass die Empfehlung für Impfungen für Schwangere so rasch wie möglich umgesetzt werden soll, die Planungen laufen.