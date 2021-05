Chronik

Kite-Surfer gegen Baum geschleudert

Bei einem Unfall mit einem Kite-Schirm ist am Sonntagnachmittag ein 60-Jähriger aus St. Pölten in Podersdorf am See (Bezirk Neusiedl am See) verletzt worden. Das Sportgerät war nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland von einer Böe erfasst und der Mann gegen einen Baum geschleudert worden.