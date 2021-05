Buchungen im Tourismus laufen wieder an

Die Vila Vita in Pamhagen ist mit 650 Betten das größte Hotel des Burgenlandes und einer der Leitbetriebe der Region Neusiedler See – Seewinkel. Seit der Ankündigung der Öffnung im Tourismus für den 19. Mai stehen in der Hotelrezeption die Telefone nicht mehr still. „Wir mussten die Mitarbeiter verstärken. Die Anfragen sind da, was Reservierungen betrifft – das Buchungsverhalten ist enorm“, erzählte Vila-Vita-Geschäftsführer Joe Gelbmann. Man freue sich, wenn man wieder starten könne und sei auch seit Tagen schon mitten in den Vorbereitungsarbeiten.

Vor allem österreichische Gäste buchen

Das Areal des Hotels umfasst rund 200 Hektar – entsprechend lange ist die Liste an Arbeiten, die nun erledigt werden müssen. Von Gartenarbeit über das hauseigene Restaurant am Badesee bis hin zum Durchchecken und Vorbereiten der Zimmer. Mit der Schulung des Personals möchte man in den kommenden Tagen beginnen, denn sechs Monate Pause gehen auch am erfahrensten Hotelpersonal nicht spurlos vorüber. Man blickt optimistisch auf die Saison, auch wenn die Auslandsgäste noch zögern. Großteils gebe es derzeit Interesse von österreichischen Gästen, die Deutschen seien noch etwas verhalten, so Gelbmann. Man merke aber, dass die Gäste viele Fragen stellten – etwa nach Hygienekonzepten und Abstandsregeln.

Gute Buchungslage auch in St. Martins Therme & Lodge

Ähnlich ist das Bild in der St. Martins Therme & Lodge ein paar Kilometer weiter in Frauenkirchen. Rund 90 Prozent der Gäste kommen hier aus dem Inland – egal ob Pandemie oder nicht. Auch in diesem Resort ist die Buchungslage gut und die Vorbereitungsarbeiten laufen auf Hochtouren, selbst wenn die Vorgaben zur Öffnung bisher nur aus Schlagwörtern bestehen.

Hofmann: Hotels brauchen rasch Antworten

„Es sind Überschriften ‚2 Meter Abstand, 20 Quadratmeter pro Gast‘, aber wie das im Detail ausschaut, was die Bemessungsgrundlage ist – allen voran wie das mit diesen Eintrittstesten funktionieren wird, wie genau wird das abfolgen, was genau haben wir zu kontrollieren, kann der Gast dann selbst auch testen, wenn er mehrere Tage im Haus ist – all diese Dinge sind noch offen“, sagte der Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge, Klaus Hofmann. Da brauche man jetzt relativ rasch Antworten.

Mit den konkreten Verordnungen rechnet man in den kommenden Tagen. Für den Sommer hofft man ab Juli wieder auf eine Lockerung der Maßnahmen – und natürlich auf eine gute Saison.