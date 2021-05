Rotes Kreuz sucht Freiwillige

Mehr als 3.360 freiwillige Rotkreuz-Mitarbeiter leisten schon jetzt wichtige Arbeit für die Burgenländerinnen und Burgenländer. Ohne sie würden viele unserer Lebensbereiche nicht wie gewohnt funktionieren, denn sie helfen zum Beispiel bei Rettung, Krankentransporten und Blutspenden mit. Mit der Kampagne „Wir haben die passende Jacke für Dich“ sucht das Rote Kreuz nun Nachwuchs in vielen verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel Rettungssanitäter, Lesepaten und Helfer für die „Team Österreich Tafel“ – nach dem Motto „passende Jacke“ ist für jeden etwas Passendes dabei.

Aufgeschlossenheit wichtig

Wer beim Roten Kreuz mithelfen wolle, sollte vor allem Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Menschen mitbringen, sagte Kampagnenleiterin Sandra Nestlinger. Sie ist auch für das Freiwilligenservice beim Roten Kreuz Burgenland zuständig. Man arbeite beim Roten Kreuz mit vielen Menschen – sowohl mit Kollegen als auch mit Benefizienten. Ganz wichtig sei es auch, sich vorher zu überlegen, was man selbst mitbringe, wie viel Zeit man in die freiwillige Tätigkeit investieren könne und an welcher Zielgruppe man interessiert sei.

Webinar informiert online

Interessierte jeden Alters können sich online melden und werden dann über die Möglichkeiten in der eigenen Umgebung informiert. Ganz neu gibt es auch ein Webinar, also einen Vortrag im Internet, bei dem sich Interessierte vorab unverbindlich informieren können und einen ersten Einblick in die unterschiedlichen Hilfsbereiche im Burgenland bekommen.