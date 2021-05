33 Neuinfektionen und 18 Intensivpatienten

Die Zahl der aktuell Infizierten sank auf 510. Insgesamt sind derzeit 40 an Covid-19 Erkrankte in den burgenländischen Krankenhäusern. 1.419 Menschen sind in behördlich angeordneter Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 97,8.

Ein positives Schnelltest-Ergebnis

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 509.477 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Samstag erhielt eine Person ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

Bisher 80.874 Menschen geimpft

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 80.874 Menschen über das Land Burgenland, davon bekamen 22.119 bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 102.993 Impfdosen verimpft.