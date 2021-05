Zwei Todesfälle und 41 Neuinfektionen

Eine 55-jährige Frau und eine 77-jährige Frau aus dem Bezirk Oberpullendorf starben mit oder an Covid-19. Damit gab es bisher im Burgenland 326 CoV-Todesfälle zu verzeichnen. Die Zahl der aktuell Infizierten ist auf 517 gesunken. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit insgesamt 47 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt. Laut AGES-Morgenauswertung betrage die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 91, heißt es vom Koordinationsstab Coronavirus.

Mehr als 100.000 Dosen verimpft

Bei den verimpften Dosen der Coronavirus-Schutzimpfung wurde die 100.000er-Marke überschritten. 79.496 Burgenländerinnen und Burgenländer haben die erste Teilimpfung über das Land Burgenland erhalten, davon bekamen 22.102 Personen bereits die zweite Impfdosis.

Vier positive Antigen-Schnelltests

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 506.600 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Freitag erhielten vier Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.