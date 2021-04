Kindergrundsicherung gegen Kinderarmut

Zwölf mal 100 Euro können das Leben eines Kindes gravierend verbessern. Das zeigt die Aktion „1 Kind viele Chancen“ der Volkshilfe Burgenland. „Wir haben jetzt viel weniger Toastbrottage“, freut sich Felix. Toastbrottage, so nennt er Tage, an denen es nichts mehr zu essen gibt außer billiges Toastbrot. „Wir wollen zeigen, in diesem Jahr, mit 1.200 Euro für diese sieben Familien, dass es hilft, dass es geht. Wir werden dann an die Volkshilfe Österreich weiterleiten, die die politische Forderung seit Jahren aufstellen: Es braucht die Kindergrundsicherung, weil die Schüler wären dann besser ausgebildet. Es geht ihnen besser, weil sie selbstbewusster wären“, so Volkshilfe Burgenland Präsidentin Verena Dunst.

Fenninger: „Kinder sind trauriger und einsamer“

Die Zahl der Eltern, die das Leben ihrer Kinder mit „nicht genügend“ benoten würden – hat sich durch die Pandemie verdoppelt. Kein Laptop oder Handy für Distance Learning, kein eigenes Zimmer, um in Ruhe Hausübung zu machen, keine Hilfe beim Lernen zählte Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich auf. „Diese Isolation der Kinder führt zu Ängsten, sie sind trauriger, sie sind einsamer. Sie sind zum Teil auch in sich zurückgezogen.“

Psychische und körperliche Probleme nehmen zu

Kinder finden sich mit der finanziell und sozial schwierigen Lage ihrer Eltern sehr schnell ab und gewöhnen sich daran. Trotzdem nehmen psychische Belastungen aber auch körperliche Probleme, wie Migräne und Bauchschmerzen, schon im Kindesalter zu. Die Bundesregierung tue zu wenig, so Fenninger, es brauche eine Kindergrundsicherung.

Der Aufruf im Burgenland für sieben Kinder so eine Kindergrundsicherung zu ermöglichen, war extrem erfolgreich, so Dunst. Eine Ausweitung des Projekts soll im Sommer folgen. „Alle unserer Aktivitäten, wie hier im Burgenland, zeigen: wenn die Kinder ausreichend finanziell unterstützt werden, handeln sie anders, sie können Wünsche und Bedürfnisse entwickelt. Sie können sie Bedürfnisse befriedigen, sie gehen in die Schule, sind leistungsfähiger und können sich aus dieser Armut der Eltern hinausentwickeln“, so Fenninger. Die Volkshilfe will Kinderarmut abschaffen – damit Kinder nicht mehr um ihre Existenz fürchten müssen, sondern einfach nur Kind sein können.