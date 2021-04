Burgenland impft Feuerwehrleute

Bei den Feuerwehr-Impfungen werde mit jenen Feuerwehren begonnen, die die meisten Einsätze hätten, teilte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Generell schreite die burgenländische Impfstrategie gut voran. „100.000 Impfdosen ist eine gewaltige Zahl, gemessen an der impffähigen Bevölkerung“, betonte Doskozil. Am kommenden Wochenende sollen in den Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ), im neu etablierten Impfzentrum in Parndorf und in den 95 Impfordinationen rund 5.000 Impfdosen verabreicht werden.

Dorner: Impfung für Feuerwehrleute erfreulich

Dass nun auch Feuerwehrleute geimpft werden können, sei erfreulich, sagte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ). Sie würden auch in der Pandemie „unter schwierigen Umständen dort Hilfe leisten, wo Hilfe gebraucht wird – und das rasch, zuverlässig und höchst professionell“.

85 Prozent der Über-65-Jährigen impfwillig

Kommende Woche will das Burgenland die Impfung der vorgemerkten Über-65-Jährigen abgeschlossen haben. Die Impfwilligkeit liege in der Altersgruppe bei 85 Prozent. Bisher wurden laut Doskozil außerdem rund 25.000 Risikopatienten geimpft. Das Land fordert Schwangere, die sich bereits vorgemerkt haben, ohne ihre Schwangerschaft anzugeben, dazu auf, das per E-Mail an coronavirus@bgld.gv.at nachzuholen. Auf diese Weise könnten Schwangere, die neu in die Priorisierung des Nationalen Impfgremiums aufgenommen wurden, auch tatsächlich priorisiert werden.