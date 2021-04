Coronavirus

26 Intensivpatienten, 37 Neuinfektionen

Im Burgenland haben sich am Sonntag 60 Corona-Kranke in Spitalsbehandlung befunden, 26 davon auf der Intensivstation – das waren gleich viele Patienten wie am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen betrug 37, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.