Chronik

Rechnungshof sieht Empfehlungen umgesetzt

Der Landes-Rechnungshof (BLRH) spricht in seinen Prüfberichten auch Empfehlungen aus. Ob diese auch umgesetzt werden, wird in Nachfrageverfahren kontrolliert. Heute sind zwei solche Berichte über Prüfungen in den Jahren 2017 und 2018 veröffentlicht worden. Das Fazit: Der BLRH sieht seine Empfehlungen weitgehend umgesetzt.