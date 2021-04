Radsportverband: Knopf neuer Präsident

Michael Knopf tritt die Nachfolge von Edmund Berlakovich an, der 25 Jahre Präsident war und viele große Radrennen im Burgenland organisiert hat. Knopf geht seine neue Aufgabe gemeinsam mit seinem Vorgänger an: „Ich muss diese Fußstapfen Gott sei Dank nicht alleine ausfüllen. Er steht mit dankenswerterweise als geschäftsführender Vizepräsident zur Seite und kümmert sich weiter um den reibungslosten Ablauf der Veranstaltungen. Wir wollen gemeinsam mit dem sehr motivierten Präsidium und dem sehr motivierten Vorstand für frischen Wind sorgen.“

ORF

Hinhören und Nachwuchs fördern

Michael Knopf hat sich als neuer Präsident auch wichtige Ziele abseits der großen Veranstaltungen gesetzt hat: „Die Ziele sind zum einen, die Vereine gut einzubinden, hineinzuhören, wo Hilfe gebraucht wird. Zum anderen wollen wir Initiativen schaffen, um den Nachwuchs zu forcieren.“

Verband zukunftsorientiert gestalten

Knopf war jahrelang als Fahrer im Radzirkus unterwegs und hat nach der Karriere sein Radgeschäft in Mattersburg aufgebaut. „Ich denke, dass es ein Vorteil ist, all diese Seiten zu kennen, und denke auch, dass ich mit dieser Sichtweise einige Vorgänge im Verband zukunftsorientiert gestalten kann.“ Der Höhepunkt im burgenländischen Radsportjahr 2021 ist am 1. August die Burgenland Rundfahrt mit Start und Ziel in Neudörfl.