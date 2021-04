Schienenersatzverkehr auf mehreren Strecken

Bus statt Bahn heißt es für die Fahrgäste der Raaberbahn und der Pannoniabahn zu Wochenbeginn: Grund dafür sind die Arbeiten an den Oberleitungen bzw. an der Schienen-Infrastruktur. Unter anderem werden Gleise vermessen, Schienenbefestigungen erneuert, Einzelschwellen getauscht und Ausbesserungsarbeiten an Bahnsteigkanten durchgeführt. Die Arbeiten entlang der Strecke Neusiedl am See-Wulkaprodersdorf dauern von Montag bis Freitag. Der Schienenersatzverkehr wird dort zwischen 08.20 Uhr und 15.00 Uhr geführt.

Abschnitte der Raaberbahn-Strecke

Die Servicearbeiten auf der Raaberbahn-Strecke betreffen am Montag zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr den Abschnitt zwischen den Stationen Baumgarten und Wulkaprodersdorf, sowie am Dienstag zwischen 08:30 und 15:30 den Bereich zwischen Wulkaprodersdorf und Ebenfurth. Die Sonderfahrpläne mit den geänderten Fahrplanzeiten sind an den Bahnhöfen und Bushaltestellen ausgehängt, auch Durchsagen in den Bahnstationen und in den Zügen wird es geben, so ÖBB und Raaberbahn.