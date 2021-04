Lockdown-Ende: Strenge Kontrollen

Helmut Marban von der Landespolizeidirektion in Eisenstadt kündigte Aufklärung, aber auch strenge Maßnahmen an. „Mit Lockdown-Ende am Montag im Burgenland gilt für die Wienerinnen und Wiener und für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, dass es nicht möglich sein wird in andere Bundesländer zu fahren, um zum Beispiel, Bekleidung zu kaufen, oder körpernahe Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen“, so Marban.

Der Einkauf von Lebensmitteln sei aber erlaubt, sagte Marban. „Im Burgenland wird die Einhaltung der CoV-Maßnahmen generell im Rahmen desregulären Streifendienstes kontrolliert und Übertretungen werden auch geahndet“, so der Polizeisprecher. Es wird an Orten mit hoher Besucherfrequenz verstärkt kontrolliert werden. Generell sei jederzeit mit Kontrollen zu rechnen, so Marban.