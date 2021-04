Chronik

Windrad in Gols brannte

Bei Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist am Montagabend das Maschinenhaus eines Windrades in einer Höhe von 91 Metern in Brand geraten. Das Feuer war weithin sichtbar. Die Feuerwehr Gols war mit 27 Leuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz.