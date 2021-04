Umwelt

Kirschen in voller Blüte

Die Kirschenbäume am Leithagebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) stehen derzeit in voller Blüte. Die weiße Blütenpracht lockt an diesem Wochenende besonders viele Spaziergänger und Radfahrer auf den Kirschblütenweg zwischen Donnerskirchen und Jois.