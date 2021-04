Die „Ratschen“ baut aus

Jede Menge Prominenz und die burgenländische Landesregierung sind zur Eröffnung der neuen Wohnothek der „Ratschen“ in Deutsch-Schützen 2011 gekommen. Ein touristisches Vorzeigeprojekt, das acht Jahre später den Münchner Investor Hans Kilger auf den Plan ruft. Nach dem Kauf eines Weinguts am Eisenberg interessiert er sich auch für „die Ratschen“.

2019 verkauft Pepo Wiesler an Hans Kilger und blieb Geschäftsführer. Aus seiner Sicht war es die optimale Lösung. „Wie haben keinen Nachfolger – weder aus der Familie, noch aus der unmittelbaren Verwandtschaft. Wir wollen das Erfolgsprojekt Ratschen auch für die Region hier – mittel- und langfristig absichern“, so Wiesler.

Fotostrecke mit 11 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Wohlfühloase soll entstehen

Aktuell befinden sich zehn kleine Wohneinheiten hinter dem Haubenrestaurant. Kilger investiert in den Ausbau von Restaurant und Wohnothek. Diese Grundstück soll sich bis 2022 in eine Wohlfühloase verwandeln. „"Hier in diesem Bereich wird es sich zwischen fünf bis sechs Millionen abspielen. Wir werden die Wohnothek um weitere zehn Hütten erweitern – die auch für Familien geeignet sind. Dann werden wir einen Sammelplatz machen, wo ein schöner Pool entsteht und Wellness gemacht werden kann“, so Kilger.

Genusstourismus forcieren

Hans Kilger und Pepo Wiesler als Geschäftsführer der Betreibergesellschaft wollen kein Resort mit All-Inklusive-Angebot schaffen. „Wir wollen einen zentralen Punkt schaffen, wo der Gast ankommt und Kulinarik und Wein konsumiert – aber den Urlaub soll er in der Region konsumieren“, sagte Wiesler. „Die Balance sehe ich, wie in allen süd-ost-österreichischen Regionen – dass man hier nicht den Massen-, sondern den Genusstourismus forcieren möchte“, so Kilger.

Kilger und Wiesler ist es ein Anliegen, dass die Winzer und Heurigen in der gesamten Region von ihren Gästen profitieren, auch die Kapazitäten des Haubenrestaurants werden erweitert. „Wir haben kurzfristig mit dem Lockdown im November entschlossen, dass wir jetzt damit beginnen und Ende März damit fertig sind“, so Wiesler. Ursprünglich war die Eröffnung des Restaurants für die Karwoche geplant. Wann tatsächlich wieder in der Ratschen gefeiert werden kann, hängt von Corona ab.