Eisenstadt startet Gutscheinaktion

Der neue „Eisenstadt-Schein“ ist als 10, 25 und 50 Euro Gutschein erhältlich. Verkauft wird er nach dem Lockdown an elf Stellen, beispielsweise im Rathaus, in 125 Betrieben kann er eingelöst werden. Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) stellte die Aktion am Mittwoch vor. Er rechnete damit, dass letztendlich rund 300 Betriebe mitmachen werden. „Kauft man mit diesem Schein daheim ein, stärkt man die eigene Wirtschaft und hilft so auch mit Arbeitsplätze zu erhalten und vielleicht sogar neue Plätze zu schaffen“, sagte Steiner.

ORF

Optiker Franz Pospischill, Kaffeehausbetreiberin Monika Kager und Unternehmerin Katja Harnisch vom Stadtmarketing sagen, dass man die Aktion unterstützen würde. Für die Unternehmer sei es natürlich eine schwierige Zeit und gerade in dieser Zeit seien solche Aktionen super. Man merke aber auch schon bei den Leuten, dass es eben schon sehr lange dauern würde. Solche Aktionen würden aber zeigen, dass ein Zusammenhalt da sei, der auch für die Gesellschaft gut ist.

500.000 Euro an Unterstützungsmaßnahmen

Eisenstadt setzt damit wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen des Vorjahres fort. 300.000 Euro hat die Stadt investiert, um 10-Euro-Gutscheine an Eisenstädterinnen und Eisenstädter zu verschenken. Rund 200.000 Euro wurden in andere Aktionen zur Belebung der Innenstadt investiert.