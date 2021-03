Zu Gast in der Osterhasen-Werkstatt

Im Haus von Martina Boandl in Neusiedl bei Güssing wimmelt es mittlerweile seit Wochen nur so von Osterhasen. Ihr großes Hobby ist es, aus Holzplatten Osterhasen herzustellen und sie zu gestalten. In ihrer Osterhasen-Werkstatt fertigt sie verschiedene Modelle meist über Stunden in Handarbeit.

„Ich gebe sie nicht gerne her“

„Ich wollte für meine Freundinnen etwas Besonderes aus Holz machen und habe deshalb angefangen etwas auszuschneiden und zu bemalen. Und das gefällt mir jetzt – ich habe schon etliche gemacht“, so Boandl. Bis zu drei Stunden braucht die gelernte Köchin, bis ein Hase fertig gestaltet ist. Am Ende ist der Abschied immer schwer. „Also wenn meine Haserln zum Abholen sind, dann gebe ich sie nicht gerne her – ich bin da wie eine Hasenmutter“, sagt Boandl.

„Kein Problem – das mache ich jederzeit“

Viel Leidenschaft investiert auch der Holzliebhaber Paul Plank aus Rotenturm an der Pinka in seine liebevoll gestalteten Osterhasen. Seine Osterhasen-Werkstatt ist quasi unübersehbar. Im Stall haben die Holzosterhasen längst keinen Platz mehr. „An die 60 habe ich schon gemacht. Ich verschenke sie und das macht der Verwandtschaft große Freude. Es kommen aber auch andere Leute und fragen, ob sie welche haben können – und das ist kein Problem, das mache ich jederzeit“, so Plank.

Der Rotenturmer Pensionist verwendet für seine Osterhasen ausschließlich Naturhölzer aus dem Wald. „Meistens verwende ich Eichenholz, weil das länger hält, wenn es im Freien der Witterung ausgesetzt ist. Für die kleineren Hasen verwende ich gerne Birkenholz, weil das so eine schöne Farbe hat. Das ist gerade schön für die Kinder, die spielen sich gerne damit und haben auch große Freude damit“, sagte Plank.