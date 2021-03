115 Neuinfektionen, ein Todesfall

Neben 115 Coronavirus-Neuinfektionen war am Montag im Burgenland auch ein weiterer Todesfall zu beklagen. Ein 77-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der aktuell Infizierten ist auch am Montag neuerlich gestiegen – auf derzeit 1.410 aktive Fälle.

Bisher knapp 34.000 Menschen geimpft

Auch die Auslastung in den burgenländischen Spitälern bleibt weiterhin hoch. Am Montag mussten 99 Personen in den isolierten Covid-Stationen versorgt worden – davon mussten 24 intensivmedizinisch behandelt werden. Bisher haben sich 131.180 Burgenländerinnen und Burgenländer für eine Coronavirus-Schutzimpfung vormerken lassen. Knapp 34.000 Personen haben im Burgenland bisher auch eine Schutzimpfung erhalten – 14.514 wurden mittlerweile mit der zweiten Impfdosis geimpft.