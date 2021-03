Rekord bei Weinexporten

240 Millionen Liter Wein sind im Vorjahr in Österreich produziert worden, knapp ein Drittel davon ist in den Export gegangen – mehr als 67 Millionen Liter – das ist ein Plus von 6,3 Prozent im Vergleich zu 2019. Grund dafür ist der auch international gestiegene Heimkonsum, erläuterte Wein Burgenland Geschäftsführer Georg Schweitzer.

Einbußen in Gastronomie und im Eventbereich

„Das geht auch konform mit den Verkaufszahlen vom Lebensmitteleinzelhandel und von den Fachgeschäften. Das sind ungefähr zwölf Millionen Flaschen, die mehr getrunken worden sind. Im Vergleich dazu fehlen uns ca. 61 Millionen Flaschen in der Gastronomie und im Eventbereich. Wir haben also nach wie vor ein sehr großes Loch hier. Dazu kommt noch, dass der Tourismus normalerweise auch 16 Millionen Flaschen im Jahr kauft. Natürlich haben wir jetzt die sehr guten Exportzahlen dagegen gestellt“; so Schweitzer.

Plus von zehn Prozent bei Flaschenwein-Exporten

Auch der Export-Umsatz ist auf ein neues Hoch gestiegen, allerdings um einen niedrigeren Wert, was damit zu tun hat, dass hochpreisige Weine mehr über die Gastronomie verkauft werden. So kommt es zu einem leichten Minus beim Durchschnittspreis. Aus burgenländischer Sicht positiv bewertete Georg Schweitzer ein Plus von zehn Prozent bei Flaschenwein-Exporten. „Die erfreuliche Botschaft für das Burgenland dabei ist, dass wir speziell eine Zunahme im Rotwein-Segment haben und da sehen wir, wovon das Burgenland besonders profitiert hat. Das Burgenland produziert ungefähr 47 Prozent, also etwas weniger als die Hälfte, des Rotweins von ganz Österreich. Nachdem in manchen Märkten der Zuwachs über 30 Prozent war, zum Beispiel in Deutschland, hat das dem Burgenland natürlich geholfen.“

Deutschland und Schweiz wichtigsten Exportländer

Die wichtigsten Exportländer bleiben Deutschland und die Schweiz, die skandinavischen Länder Kanada und Russland ziehen nach. Nun hofft die Branche auf eine baldige Öffnung von Gastronomie und Tourismus. Die vielen kreativen Ideen zur Überbrückung der Durststrecke wie Online-Verkostungen werden die Krise vermutlich überdauern.