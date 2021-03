Inzidenz im Bezirk Mattersburg über 400

Die Sprecherin verwies aber auf die Lockdown-Maßnahmen, die ab Donnerstag ohnehin auch im Burgenland gelten. Auch im Bezirk Oberwart schrammte die Inzidenz mit 391 an der 400. Hoch war sie am Freitag auch im Bezirk Eisenstadt Umgebung mit 303 und in der Landeshauptstadt mit 297. In den Bezirken Oberpullendorf (281), Güssing (261), Jennersdorf (193) und Neusiedl am See (180) schaut es noch etwas besser aus. Die Freistadt Rust weist weiterhin eine Inzidenz von null auf.