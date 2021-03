Wirtschaft

Energie Burgenland investiert zwei Mrd. Euro

Die Energie Burgenland hat am Donnerstag ihr „Programm Burgenland 2025“ präsentiert. Demnach werden in den nächsten Jahren zwei Milliarden Euro investiert, vorrangig in den Ausbau der Windkraft, der Photovoltaik und der Netze, erklärten Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma und Finanzvorstand Reinhard Czerny.