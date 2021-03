Wiener Neustadt: Strenge Kontrollen

Mit großer Aufmerksamkeit beobachtet man vor allem im Nordburgenland das Infektionsgeschehen im benachbarten Wiener Neustadt. Dort gelten seit vorigen Mittwoch, also seit elf Tagen, Ausreisekontrollen aufgrund der hohen Inzidenzzahlen. Noch vor einem Monat, am 19. Februar, lag die 7-Tages-Inzidenz noch knapp unter 200, bis sie am 8. März mit 568 einen Höhepunkt erreichte – aktuell liegt sie noch immer knapp über 500. Das Infektionsgeschehen ist also noch immer sehr hoch.

Die Grenze zwischen Wiener Neustadt und Neudörfl (Bezirk Mattersburg) spielt im Alltag normalerweise kaum eine Rolle. Seit einer Woche kontrolliert die Polizei die Stadtausfahrten. Antigen-Tests gelten 48 Stunden, PCR-Tests 72 Stunden. Betroffen sind viele Pendlerinnen und Pendler und Geschäftsleute aus dem Burgenland.

Kontrolle an Stadtausfahrten und Bahnhof

„Das ist meine erste Kontrolle. Ich war jetzt eine Woche nicht da. Es geht flott“, so Johann Schweifer aus St. Margarethen. Lukas Trenker arbeitet in Marz (Bezirk Mattersburg) und geht täglich testen – er fand die Kontrollen problemlos. Friedrich Grössing wurde schon öfter kontrolliert, da er nach Wien pendelt.

Die Polizei kontrolliert Reisende am Hauptbahnhof, sowie an allen Stadtausfahrten. Ins Burgenland sind das jene zwei nach Neudörfl – die B53 in den Ort, sowie die Auffahrt auf die Schnellstraße S4. Wer aus dem Burgenland nicht unbedingt nach Wiener Neustadt muss, meidet die Stadt derzeit eher. „So oft, wie wir früher nach Wiener Neustadt gefahren sind, fahren wir jetzt nicht“, sagte Hermann Pichler aus Neudörfl. Es gäbe Schlimmeres als Tests oder Kontrollen, sagte eine Frau, ihr sei wichtiger, dass sie ihren Job behalten würde – und die Situation für die Unternehmen und Geschäfte in Wiener Neustadt sei derzeit schwierig.

ORF Burgenland-Redakteur Hannes Auer war bei den Kontrollen in Wiener Neustadt dabei

28.933 Personen kontrolliert

Die Polizei in Wiener Neustadt kontrollierte in dieser Woche 28.933 Personen. 385 von ihnen wurden wegen fehlender Testergebnisse an der Ausreise gehindert und zurückgewiesen. Sechs davon, laut Polizei allesamt uneinsichtig, bekamen eine Anzeige. Jene, die nur durch Wiener Neustadt durchfahren – die sogenannten Transitreisenden – müssen keinen negativen CoV-Test vorweisen.

Lückenlos kontrolliert die Polizei aber nicht. Es sind Stichproben-Überprüfungen, ähnlich organisiert wie bei einem Planquadrat. Wie lange die Verordnung über die Ausreisebeschränkungen noch gilt, ist nicht absehbar. Zielwert wäre eine 7-Tages-Inzindenz von 200 – und das über mehrere Wochen. Davon ist Wiener Neustadt noch weit entfernt