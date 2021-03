Rotes Kreuz warnt vor Impfbetrügern

Den Betrugsopfern wird am Telefon eine schnellere Impfung oder eine Vorreihung versprochen, wenn sie einen gewissen Betrag zahlen. Solche Coronavirus-Schutzimpfungen gegen Geld gibt es natürlich nicht, warnt jetzt das Rote Kreuz Burgenland. Die Coronavirus-Schutzimpfung sei in jedem Fall immer kostenlos.

Bisher noch keine Fälle im Burgenland

Zuletzt hat es derartige Betrugsversuche vor allem in Wien gegeben. Solche Telefongespräche sollten in jeden Fall sofort abgebrochen werden, sagt Manuel Komosny vom Roten Kreuz Burgenland. Im Burgenland habe es bisher noch keine Fälle gegeben. Gegen Geld Impfungen zu versprechen sei natürlich höchst unseriös und würde so auch nicht der Wahrheit entsprechen, so Komosny. Im Burgenland organisiere das Land die Impfungen und das Rote Kreuz unterstütze dabei.

Eltern, Großeltern und Verwandte sensibilisieren

Es gebe den Impfplan und damit auch keinerlei Möglichkeit sich vorreihen zu lassen, sagte Komosny. Sollte man schon Geld überwiesen haben, sollte man unbedingt die Polizei verständigen, so Komosny. Er empfiehlt auch, Eltern, Großeltern und andere Angehörige über diese Betrugsmasche aufzuklären.