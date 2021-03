FC Südburgenland holt wichtigen Punkt

Der FC Südburgenland hat trotz des Unentschiedens als Neunter nur mehr einen Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Wacker Innsbruck. Positiv allerdings: Auf Platz sechs fehlen den Südburgenländerinnen allerdings auch nur drei Punkte. Nach der klaren Niederlage in der ersten Frühjahrs-Runde in Neulengbach brachte das Spiel am Sonntag gegen Landhaus/Austria jedenfalls eine deutliche Leitungssteigerung.

Nächste Chance in zwei Wochen

Schon in der nächsten Runde in zwei Wochen stehen die Chancen auf einen vollen Erfolg gut. Der FC Südburgenland gastiert dann beim Siebenten Horn. Bei einem Sieg würden die Südburgenländerinnen Horn in der Tabelle überholen. Der FC Südburgenland spielt seit 2003 in der Frauen-Fußball-Bundesliga.