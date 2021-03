Kennzeichen für neues Auto gestohlen

Der 22-jährige Steirer gab an, dass er die Kennzeichen in Kärnten im Bezirk Klagenfurt-Land entwendet hatte, um sie seinem 21-jährigen Bekannten für die Überstellungsfahrt seines neuen Autos zur Verfügung zu stellen. Nach der Fahrt vom Bezirk Neusiedl am See nach Hause wollten sie die gestohlenen Kennzeichen vernichten, sagte der 22-Jährige laut Landespolizeidirektion Burgenland. Die beiden Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt und die Kennzeichen sichergestellt.

Raser in Pinkafeld erwischt

In Pinkafeld (Bezirk Oberwart) fuhr ein Raser mit 131 km/h durch eine 70er-Zone. Der Lenker wurde von einem Radarmessgerät geblitzt und muss mit einer saftigen Geldstrafe und dem temporären Führerscheinentzug rechnen. Bei der Bezirkshauptmannschaft Oberwart erfolgte aufgrund der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung eine Anzeige.