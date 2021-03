Wirtschaft

Causa Tojner: Ermittler orten „Insichgeschäfte“

In der Causa um Investor Michael Tojner zu den ehemals gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften Gesfö & Co. orten die Ermittler „Insichgeschäfte“ sowie „inszenierte Forderungsankäufe“ und erfundene Rückstellungen in den Bilanzen, berichtete der „Standard“ am Mittwoch. Tojner weist die Vorwürfe zurück. Das Land Burgenland brachte die Ermittlungen ins Rollen.