Qualitätssiegel für FH Burgenland

Das Gutachten bestätigt die Qualität in Lehre, Forschung und Administration in der FH Burgenland. Die Prüfung durch eine externe und internationale Expertengruppe habe ein Jahr lang gedauert, so FH-Burgenland-Geschäftsführer Georg Pehm. Das habe von der Abwicklung von Studiengängen bis zur Prüfungsordnung gereicht. Es sei aber auch analysiert worden, ob alle Teile der Hochschule gut miteinander zusammenspielen und den Studierenden ein gutes Studium ermöglichen. „Wie das Gutachten zeigt, ist uns das in den vergangenen Jahren sehr gut gelungen“, so Pehm.

FH will auf individuelle Bedürfnisse eingehen

Coronavirus-bedingt finden die Vorlesungen aktuell online statt. Obwohl der persönliche Kontakt derzeit nicht möglich ist, gilt die FH Burgenland als besonders persönliche Hochschule. Als solche habe man die Aufgabe, auf die individuellen Bedürfnisse der Studierenden einzugehen, sagte Rektor Gernot Hanreich. Sei es, dass man besondere Belastungen aus dem Berufsleben bei der Lage des einen oder anderen Prüfungstermins berücksichtige oder zusätzliche Unterstützungslehrangebote einrichte.

Online-Infotag am 13. März

Derzeit bietet die FH Burgenland 60 Studien- und Lehrgangsprogramme in den Bereichen Wirtschaft, Informationstechnologie und -management, Soziales, Energie- und Umweltmanagement sowie Gesundheit an. Interessierte können sich am 13. März bei einem Online-Infotag informieren.