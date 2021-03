Coronavirus

26 Neuinfektionen und ein Todesfall

Im Burgenland sind am Montag 26 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See, die an Vorerkrankungen litt, starb mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.