Oberwart Gunners kämpfen um Cupsieg

Gmunden führt in der Liga aktuell die Tabelle an und gewann zuletzt fünf Spiele in Folge. Im direkten Vergleich konnte Oberwart eines von drei Spielen gewinnen, eines ging nur ganz knapp verloren. Nicht nur deshalb rechnen sich die Gunners Chancen auf den Sieg aus. Es sei ein Finale und da gehe man nicht hinein, um mitzuspielen, sondern man wolle gewinnen, sagte Gunners-Kapitän Sebastian Käferle. „Wir werden dort hinfahren, um zu gewinnen“, bekräftigte auch Trainer Horst Leitner.

Einsatz von Poljak möglich

Oberwart konnte zuletzt im Liga-Heimspiel gegen Wels überzeugen. Im Finale könnte der zuletzt verletzte Teamspieler Renato Poljak ins Team zurückkehren – auch wenn er nach seiner Knöchelblessur nicht hundertprozentig fit ist. Bei Gmunden ist der Einsatz der Nationalteamspieler Friedrich und Murati fraglich. Die Oberösterreicher streben den siebenten, Oberwart den fünften Cupsieg der Klubgeschichte an. Das Spiel beginnt um 20.15 Uhr. ORF Sport plus überträgt live.