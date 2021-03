100 Neuinfektionen, 15.431 Geimpfte

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 51 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon sind 13 in intensivmedizinischer Behandlung. 1.952 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

31 positive Schnelltest-Ergebnisse

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren nutzten bisher 185.756 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2. Am Donnerstag erhielten 31 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

113.837 Vormerkungen für Impfung

Von den 15.431 Geimpften erhielten bisher 6.004 Personen bereits die zweite Impfdosis der Covid-19-Schutzimpfung. Insgesamt wurden also 21.435 Impfdosen verimpft. 113.837 Personen ließen sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für die Schutzimpfung vormerken. Sie werden per E-Mail verständigt, sobald genügend Impfstoff für ihre Personengruppe verfügbar ist.