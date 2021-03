Grabowski Staatsmeisterin auf der Kurzbahn

Die 18-jährige Parndorferin, die bereits das Olympia-Ticket in der Tasche hat, gewann über 400 Meter Lagen und schaffte die Qualifikation für die Kurzbahn-Europameisterschaft. „Es war zwar nicht Bestzeit, aber sehr nah dran“, sagte Grabowski nach dem Bewerb. Sie freue sich auch über das Erreichen des EM-Limits.

Florian Schumich von der Eisenstädter Schwimmunion belegt über 400 Meter Lagen Platz acht. Am Freitag stehen für die beiden Schwimmer die 200 Meter Rücken auf dem Programm. Dabei wolle sie einfach schauen, wie nah sie an ihre persönliche Bestzeit komme, so Grabowski. Wenn sie darunter schwimme, sei es umso besser.