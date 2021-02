Schwerpunktaktion gegen Schlepper

Seit einigen Monaten werden an der ungarischen Grenze bei Nickelsdorf wieder vermehrt Menschen aufgegriffen, die auf der Flucht sind und sich in die Hände krimineller Schlepper begeben. Auch die Angst vor dem Coronavirus wird von Schleppern ausgenutzt und geschürt, so Gerald Tatzgern, Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität im Bundeskanzleramt.

ORF

Drohnen und Wärmebildkameras an der grünen Grenze

In Nickelsdorf werden aber nicht nur am Grenzübergang Hegyeshalom Menschen aufgegriffen, sondern auch bei der sogenannten grünen Grenze nahe der Pannonia Fields. Hier greift die Polizei auf technische Hilfsmittel wie Wärmebildkameras und Drohnen zurück. „Auf der grünen Grenze haben wir Drohnen im Einsatz, weil hier Migrantinnen und Migranten vor der Grenze ausgesetzt werden. Sie müssen sich dann zu Fuß weiterkämpfen. Abholfahrzeuge warten dann sehr oft auf österreichischem Staatsgebiet. Mit dieser technischen Unterstützung versuchen wir dieses Gebiet im Griff zu haben und die Leute zu entdecken“, so Tatzgern.

Bei Schwerpunktaktionen, so wie dieser in Nickelsdorf, werden verschiedene Grenzabschnitte stärker kontrolliert. Dabei arbeiten Bundesheer, Polizei und Kriminalpolizei zusammen. Freitagnacht waren dabei rund 100 Beamte im Einsatz.