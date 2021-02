Doskozil empfing niederländischen Botschafter

„Mit den Niederlanden verbindet uns eine enge Partnerschaft, die wir in Zukunft weiter ausbauen wollen. So werden wir künftig gemeinsame touristische Impulse setzen, um unsere Rolle als internationaler Brückenbauer zu stärken und niederländische Gäste vermehrt für das Burgenland zu gewinnen“, so Doskozil. Weitere zentrale Themen des Austauschs seien gemeinsame Aktivitäten rund um die Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Burgenlandes gewesen, so der Landeshauptmann.

Tuplenbeete zum 100-Jahr-Jubiläum

Der niederländisch-burgenländische Schwerpunkt zum Jubiläumsjahr wird unter anderem über die Symbolblumen der Niederlande ausgedrückt, denn Tulpen werden im Frühling das Jubiläum auf besondere Weise erblühen lassen. In allen Bezirken des Burgenlandes, vor dem Landhaus in Eisenstadt und in Wien vor dem Rathaus wurden Beete mit roten und gelben Tulpen angelegt, die, einmal erblüht, die burgenländische Fahne mit der Zahl 100 in der Mitte zeigen und so das Jubiläum des Landes auch optisch in den Blickpunkt rücken.

Landesmedienservice Burgenland

Die Tulpe und der Gelehrte, Arzt und Botaniker Carolus Clusius (1526 – 1609) spielen in der niederländisch-burgenländischen Kooperation zum 100-jährigen Jubiläum eine zentrale Rolle. Der Niederländer Clusius hat 15 Jahre teilweise im Burgenland am Hof der Batthyany verbracht und veröffentlichte dort die erste wissenschaftliche Pflanzenkunde des pannonischen Raumes. „Clusius soll die ersten Tulpen ins Burgenland gebracht haben, daher haben wir ihn und die Tulpe als Symbol des Erblühens unseres Heimatlandes gewählt“, so Doskozil.

„Tulpenvase“ für Botschafter

Die burgenländische Künstlerin Petra Lindenbauer designete im Auftrag des Landes eine Vase, angelehnt an die Urform der Tulpenvase aus Clusius Zeiten, in einer typisch burgenländischen Tradition, die Doskozil dem niederländischen Botschafter nun übergeben hat. Mit dieser Vase schließt sich abermals der Kreis zu Clusius, denn die Keramikkünstlerin Petra Lindenbauer lebt seit 2006 mit ihrer Familie im südburgenländischen Stadtschlaining. Im Innenhof der Burg Schlaining erinnert heute die sogenannte „Clusius Ecke“ an dessen Wirken im Burgenland. Clusius’ Werk wird auch in der Jubiläumsausstellung zu 100 Jahre Burgenland einen Platz finden.