56 CoV-Neuinfektionen

In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 48 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind neun in intensivmedizinischer Behandlung. 1.382 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 12.382.

5.981 Menschen sind vollimmunisiert

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren nutzten bisher 143.002 Personen die Möglichkeit zur kostenlosen Antigen-Schnelltestung. Am Mittwoch erhielten 27 Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss. Die Coronavirus-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 9.925 Personen, 5.981 davon bekamen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 15.906 Impfdosen verimpft. 107.094 Personen merkten sich bis dato über das elektronische Vormerksystem für eine Impfung vor.