Frühlingshaftes Wetter wegen „Ilonka“

Die langen, grauen Wintertage sind vorläufig vorbei: in diesen Tagen gibt der Frühling ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Im Südburgenland waren es am Mittwoch fast 21 Grad – am Neusiedler See wurden 16 Grad gemessen. Perfektes Wetter auch für den einen Spaziergang durch Rust. Auch in Eisenstadt genossen viele das Wetter beim Flanieren durch die Stadt. Schanigärten haben derzeit geschlossen, aber ein Stanitzel Eis machte gute Laune.

Temperaturen um 20 Grad sind für Ende Februar ungewöhnlich mild, aber noch nicht rekordverdächtig. Vor zwei Jahren Ende Februar wurden in Güssing und im steirischen Deutschlandsberg 24,2 Grad gemessen. Das war der bislang höchste Wert in einem Februar.