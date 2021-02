U-Ausschuss: SPÖ erwägt Anzeigen wegen Falschaussagen

SPÖ-Landtagsabgeordneter Ewald Schnecker kritisierte, dass es bei der Commerzialbank Verbindungen auf privater und beruflicher Ebene mit einem Prüfer der Oesterreichischen Nationabank (OeNB) gegeben habe. Ex-Bankchef Martin Pucher und der Mitarbeiter hätten sich bei einer Vor-Ort-Prüfung kennengelernt. In weiterer Folge habe es gegenseitige Geschenke und auch Einladungen in den VIP-Klub des SV Mattersburg gegeben. Dies habe die Befragung des Mitarbeiters ergeben, so Schnecker. Er verwies darauf, dass Haber im U-Ausschuss jedoch angegeben habe, dass keine der Personen von der Geschenkeliste an der Prüfung beteiligt gewesen sei.

Protokolle werden verglichen

Bei „offensichtlichen“ Falschaussagen müssen nun Konsequenzen folgen, kündigte Fraktionsführer Fürst an. Nach Abschluss des Commerzialbank-U-Ausschusses werden anhand der Protokolle Aussagen verglichen und im Fall des Falles werde Strafanzeige erstattet.