„Liszt Festival“: Frühlingsgala verschoben

Die aktuellen Verordnungen der Bundesregierung bewirken, dass Kulturveranstaltungen wieder verschoben werden müssen. Die Frühlingsgala des „Liszt Festival Raiding“ könne im März nicht stattfinden, sagte Intendant Eduard Kutrowatz: „Da macht man es uns nicht gerade leicht, obwohl wir ja schon im Herbst Sicherheitskonzepte vorgelegt haben, die auch bewiesen haben, dass hier bestmöglich auf die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher geachtet wird. Nichtsdestotrotz werden wir mit konstruktivem Optimismus nach vorne blicken.“

29. Mai als Ersatztermin gewählt

Daher wird auch das Konzert mit dem Klavierduo Kutrowatz auf den 29. Mai verschoben. Ein Konzert, das mit Musik von Liszt, Gershwin und Piazolla im Zeichen von 100 Jahre Burgenland und der Auswanderungsgeschichte der Burgenländerinnen und Burgenländer steht. Für die Gala gibt es derzeit nur noch wenige Restkarten.

Insgesamt sei die Aufmerksamkeit für das Programm des „Liszt Festival Raiding“ groß, so Kutrowatz: „Das Interesse an Kultur und an dem Schönen ist enorm groß. Die Telefone laufen heiß und unser Publikum interessiert sich für das was passiert.“ Die Frühlingsgala des „Liszt Festival Raiding“ wird auf 29. Mai verschoben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.