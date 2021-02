Gastronomie und Hotels weiter geschlossen

Am 1. März wolle man erneut beraten, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Montagnachmittag nach den Beratungen. Seit 3,5 Monaten sind Hotels und Gastronomie geschlossen. Das Burgenland forderte die Öffnung ab 1.März und bot sich auch als Modellregion für Tourismus in Österreich an. Landesrat Schneemann würde gerne ab 1. März öffnen, weil im Burgenland die Betriebe strenge Sicherheitskonzepte vorliegen haben. „Beginnend mit Vortestungen, mit Evaluierungen nach einem Hotelaufenthalt – ich glaube, es wäre verantwortbar, wenn man unter Einhaltung dieser strengen Auflagen Betriebe zu öffnen beginnt“, so Schneemann.

Tourismus-Spartenobmann Helmut Tury ging davon aus, dass der Lockdown bis zum 15. März verlängert wird. „Nachdem die Fallzahlen jetzt nicht weiter runtergegangen sind und die Ansteckung durch die Mutationen mit dem Südafrika- beziehungsweise britischen Virus sehr hoch sind, glaube ich, dass wir noch 14 Tage ausharren müssen – aber dann sollte es Öffnungsschritte geben“, so Tury.

„Gästen Perspektiven bieten“

„Wenn man sieht, was sich in den Einkaufszentren bewegt, wär auch schon wichtig, dass sich was in der Gastronomie bewegt“, ergänzte Gastronomie-Branchensprecher Matthias Mirth. Wichtig sei jedenfalls eine gewisse Planungssicherheit – das gelte auch in der Hotellerie – vor allem für die Gäste, sagte Hotel-Fachgruppen-Obfrau Martina Wende. „Wir müssen den Gästen Perspektiven geben, dass sie sich überhaupt trauen zu buchen. Es ist ja nicht so, dass wir unsere Türen aufsperren und so wie bei den Friseuren überrannt werden. Es ist natürlich noch eine gewisse Unsicherheit bei den Gästen vorhanden und dafür brauchen wir eine Vorlaufzeit“, so Wende.

Fitnesscenter ebenfalls in Warteschleife

Weiterhin geschlossen sind zudem die Fitnesscenter. Branchensprecher Johann Hergovich übte sich in Zweckoptimismus, denn dass vergangene Woche etwa die Friseure und der Handel wieder aufsperren durften, hätte er nicht erwartet. „Eigentlich sind alle Sparten geöffnet worden, die ursprünglich angekündigt waren. So hoffen wir, dass am 1. März die Hotellerie, die Gastronomie und auch die Fitnessstudios öffnen können“, sagte Hergovich.