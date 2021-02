Chronik

Protest gegen Freistellung von Amtsärztin

In Jennersdorf hat am Mittwoch eine Demonstration gegen die Dienstfreistellung der Jennersdorfer Amtsärztin stattgefunden. Die Ärztin war nach einer Rede bei einer Demonstration in Oberwart gegen die Coronamaßnahmen vom Land dienstfrei gestellt worden.